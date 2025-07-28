Pakistan, General Kurilla'ya İmtiyaz Nişanı Verdi
Pakistan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Kurilla'ya, başkent İslamabad'daki törenle prestijli 'Pakistan İmtiyaz Nişanı' verdi. Kurilla'nın, Pakistan ordusu ile CENTCOM arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.
Pakistan, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla'ya "İmtiyaz Nişanı" verdi.
Pakistan ordusunun açıklamasına göre, hafta sonu başkent İslamabad'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin ev sahipliğinde nişan takdim töreni düzenlendi.
İki ülkeden askeri yetkililer ile diplomatların katıldığı törende Kurilla'ya ülkede prestijli kabul edilen "Pakistan İmtiyaz Nişanı" takdim edildi.
Açıklamada, Kurilla'nın Pakistan ordusu ile CENTCOM arasında terörle mücadele dahil savunma işbirliklerinin derinleşmesinde etkili olduğu bildirildi.
Pakistan, haziranda Hindistan ile yaşanan son krizdeki "diplomatik liderliği" dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.
"Pakistan İmtiyaz Nişanı", ülkede devlet başkanları dışındaki kişilere takdim edilen en yüksek nişan olarak biliniyor.