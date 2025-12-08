Haberler

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'den Afganistan'a İslamabad ile TTP arasında tercih yapma çağrısı

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Afganistan yönetimine, Pakistan ile ilişkileri sürdürmek ya da Pakistan Talibanı'na destek vermek arasında bir tercih yapmaları gerektiğini iletti. Munir, Pakistan'ın barış yanlısı olduğunu ancak ülkenin egemenliğinin sınanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Afganistan yönetimine, "Pakistan ile ilişkileri sürdürmek ya da Pakistan Talibanı'na (TTP) destek vermek arasında bir tercih yapmaları gerektiği" mesajını ilettiklerini söyledi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Munir, Rawalpindi kentindeki Savunma Kuvvetleri karargahında konuştu.

Munir, subaylara hitabında, Afganistan'a "net bir mesaj" verdiklerini belirterek, "Kabil yönetimi Pakistan ile mi yoksa terör örgütü TTP ile mi ilişkilerini sürdüreceğine karar vermelidir." dedi.

Son dönemde yürütülen operasyonların "geleceğin harp doktrinine örnek teşkil ettiğini" söyleyen Munir, çatışmalardaki başarıları dolayısıyla Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri personeline ödül takdim etti.

Hindistan'a yönelik de açıklamalarda bulunan Munir, "Hindistan, Pakistan'ın bir sonraki karşılığının çok daha hızlı ve çok daha ağır olacağı konusunda hiçbir yanılgıya kapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın barış yanlısı bir ülke olduğunu vurgulayan Orgeneral Munir, buna karşın "ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü, barış ve istikrarının sınanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini" dile getirdi.

Munir, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Anayasa değişikliği kapsamında, Savunma Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
