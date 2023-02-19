Pakistan, gelecek ay sonuna kadar Türkiye'ye 100 bin kışlık çadır gönderecek

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek ay sonuna kadar 100 bin kışlık çadır gönderileceğini duyurdu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek ay sonuna kadar 100 bin kışlık çadır gönderileceğini duyurdu.

Radio Pakistan'daki habere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Türkiye'de deprem bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Lahor'da, bir araya geldi.

Toplantıya, Al Khidmat Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Edhi Vakfı temsilcileri, yardım operasyonlarını yürüten Plan ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal ile NDMA Başkanı Korgeneral Malik katıldı.

Başbakan Şerif, Pakistanlı STK'lerin afetzedelere yönelik çabalarına teşekkür ederek, toplanan tüm yardımların NDMA aracılığıyla Türkiye'ye gönderilmesi talimatını verdi.

NDMA Başkanı Korgeneral Malik, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek ay sonuna kadar 100 bin kışlık çadır gönderileceğini açıkladı.

Malik, bu çadırların mevsim şartları ve AFAD ile istişare sonucunda hazırlandığını kaydetti.