Haberler

Pakistan, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Destek Bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde bağımsız bir Filistin Devleti için sarsılmaz desteklerini yineledi. Cumhurbaşkanı Zerdari ve Başbakan Şerif, Gazze'deki acımasız zulümlerin uluslararası hukuka uygun olarak hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle verdiği mesajda; bağımsız, egemen, varlığını sürdürebilen ve bütün bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik sarsılmaz desteğini yinelediğini bildirdi.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle açıklama yaptı.

Zerdari, "1967 Haziran öncesi sınırlarına dayalı, başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen, varlığını sürdürebilen ve bütün bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan ile Filistin halkları arasındaki bağın derin sevgi ve karşılıklı saygıya dayandığını ifade eden Zerdari, Pakistan halkının Filistin ile en zor zamanlarda bile omuz omuza durduğunu belirtti.

Başbakan Şerif de evlerin, hastanelerin, okulların ve temel altyapıların yerle bir edilmesi ve binlerce sivilin öldürülmesiyle Gazze halkının acımasız zulümlere maruz kaldığını anımsatarak, İsrail'in, uluslararası hukuka uygun bir biçimde Filistinlilere karşı işlediği savaş suçları ve soykırım eylemleri için hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bileşmiş Milletler (BM), 78 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin'in ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.