Pakistan, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Destek Bildirdi

Pakistan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle verdiği mesajda; bağımsız, egemen, varlığını sürdürebilen ve bütün bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik sarsılmaz desteğini yinelediğini bildirdi.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle açıklama yaptı.

Zerdari, "1967 Haziran öncesi sınırlarına dayalı, başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen, varlığını sürdürebilen ve bütün bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan ile Filistin halkları arasındaki bağın derin sevgi ve karşılıklı saygıya dayandığını ifade eden Zerdari, Pakistan halkının Filistin ile en zor zamanlarda bile omuz omuza durduğunu belirtti.

Başbakan Şerif de evlerin, hastanelerin, okulların ve temel altyapıların yerle bir edilmesi ve binlerce sivilin öldürülmesiyle Gazze halkının acımasız zulümlere maruz kaldığını anımsatarak, İsrail'in, uluslararası hukuka uygun bir biçimde Filistinlilere karşı işlediği savaş suçları ve soykırım eylemleri için hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bileşmiş Milletler (BM), 78 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin'in ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.