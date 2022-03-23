Pakistan, Filistin halkının adil mücadelesine desteğini yineledi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinde Filistin halkının haklarına ve adil mücadelesine kesin desteğini yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Bakan Kureyşi, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü.

Kureyşi, Maliki ile görüşmesinde Filistin halkının haklarına ve adil mücadelesine ülkesinin kesin desteğini vurguladı.

Maliki de Birleşmiş Milletler (BM) ve İİT başta olmak üzere Pakistan'ın Filistin konusunda sarsılmaz desteği ve ilkesel duruşu sebebiyle memnuniyetini ifade etti.

İki bakan ayrıca Pakistan ile Filistin arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.