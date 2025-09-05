Pakistan, Filistin'e Tam Destek Verdi

Haberler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı olan Mahmud el-Habbaş ile görüşmesinde Filistin halkına tam destek sözü verdi. Şerif, Filistin halkının haklarını diplomatic platformlarda savunmaya devam edeceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı İshak Dar ise Filistin'in bağımsızlık hedefine yönelik desteklerini yineledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Şerif, el-Habbaş'ı başkent İslamabad'da kabul etti.

Şerif görüşmede, Filistin halkının haklarını diplomatik platformlarda tam güçle savunmaya devam edeceğini belirterek, "Kardeş Filistin halkının maruz kaldığı ağır saldırılara rağmen verdiği büyük mücadelede her zaman yanında olacağız." dedi.

El-Habbaş ise Pakistan'ın istikrarlı ve kararlı desteği için teşekkür ederek, "Bu zor dönemde İslamabad bizim için bir güç kaynağıdır." diye konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ise el-Habbaş ile görüşmede, ülkesinin, "1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, yaşanabilir ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti" hedefine yönelik güçlü desteğini vurguladı.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkıyla özgürlük, onur ve devlet olma mücadelesinde Pakistan'ın sarsılmaz dayanışmasını teyit ettik." ifadesini kullandı.

Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in işlediği suçlardan hesap vermesi gerektiğini belirten Dar, "İsrail'in saldırganlığını, savaş suçlarını, soykırım, aç bırakma, kitlesel katliam, yerleşim ve zorla göç ettirmeyi kararlılıkla reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud el-Habbaş'ın liderliğindeki 4 kişilik Filistin heyeti, yarın düzenlenecek 50. Uluslararası Siyer-i Nebi Konferansı'na katılmak üzere Pakistan'a gitmişti.

