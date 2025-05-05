Pakistan, Fatah Füzesi ile Tatbikat Gerçekleştirdi

İSLAMABAD, 5 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan, 120 kilometre menzile sahip karadan karaya Fatah füzesini tatbikat sırasında başarılı şekilde fırlattığını duyurdu.

Pakistan ordusunun pazartesi günü yaptığı açıklamada devam etmekte olan "Ex INDUS" adlı askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirilen fırlatmanın, birliklerin operasyonel hazırlığını sağlamayı ve füzenin gelişmiş navigasyon sistemi ve geliştirilmiş isabet oranı gibi temel teknik parametreleri test etmeyi amaçladığı belirtildi.

Eğitim amaçlı fırlatma sırasında Pakistan ordusunun üst düzey subaylarının yanı sıra ülkenin stratejik kuruluşlarından yetkili, bilim insanı ve mühendisler de hazır bulundu.

Başarıyla tamamlanan fırlatmanın ardından üst düzey ordu yetkilileri, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıyı önlemek için ordunun tam operasyonel hazırlık ve teknik yeterliliğe sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan ordusu, cumartesi günü de 450 kilometre menzile sahip karadan karaya kısa menzilli bir balistik füzeyi eğitim amacıyla fırlatmıştı.