Pakistan, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "İsrail işgal güçlerinin" korumasında fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu provokatif eylemlerin Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal ettiği ve dünya genelindeki Müslümanların duygularını yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin" korumasında fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları kınanırken, bunların uluslararası hukuk ve normları "alçakça" ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in bölgede şiddet, gerilim ve istikrarsızlığı körüklemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in saldırganlığı ve ihlallerine son verilmesi için uluslararası toplumdan bir an önce harekete geçmesi istendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid'i Aksa baskını

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 311'e yükselmişti.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.