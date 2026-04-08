Pakistan Başbakanı Şerif, Orta Doğu'daki gerilime rağmen ülkede enerji krizi yaşanmadığını belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'daki petrol tedarikinde yaşanan aksaklıklara rağmen elektrik krizinin yaşanmadığını belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli katkısının altını çizen Şerif, gelecekte bu kaynakların payının artırılacağını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da süren gerilimin petrol tedarikinde yol açtığı aksaklıklara rağmen ülkesinde elektrik krizi yaşanmadığını ve sevkiyatın kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şerif, uzun vadeli enerji planlaması ve ihracat stratejisinin ele alındığı toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şerif, "Bölgesel gerilimlerin neden olduğu petrol tedariki aksaklıklarına rağmen, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin önemli katkısı sayesinde ülkede herhangi bir elektrik krizi ortaya çıkmadı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Şerif, Pakistan'ın Körfez ülkelerine ihracatının kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynakların "enerji sektörünün geleceği" olduğunu vurgulayan Şerif, bu kapsamda söz konusu kaynakları artırmaya yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlanması talimatı verdi.

Toplantıda ise ülkenin mevcut elektrik üretiminin yüzde 55'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 45'inin ise fosil yakıtlardan sağlandığı aktarıldı.

Gelecek 10 yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 90'a çıkarılmasının hedeflendiği belirtilen toplantıda, fosil yakıtların payının ise yüzde 10'a düşürülmesinin planlandığı bildirildi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
