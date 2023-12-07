Pakistan, düzensiz göçmenleri sınır dışı etme kararı aldı

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, düzensiz göçmenlerin ülkenin güvenlik ve ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Munir, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararının ülkenin çıkarlarına olduğunu ifade etti.

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, düzensiz göçmenlerin ülkenin güvenlik ve ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Orgeneral Munir, Peşaver'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararının ülkenin çıkarlarına olduğunu ifade etti.

Munir, düzensiz göçmenlerin ülkenin güvenlik ve ekonomisini ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekerek, bu kişilerin ana vatanlarına gönderilmesinin insani ve onurlu şekilde yapıldığını belirtti.

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme kararı

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme kararının ardında Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artan terör saldırılarının yattığı belirtiliyor.

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekim ayının başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu Afganistan vatandaşları oluşturuyor.

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın söz konusu kararının ardından 450 binden fazla Afgan'ın Pakistan'dan ülkelerine döndüğünü açıklamıştı.