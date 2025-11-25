Pakistan Donanması Yerli Üretim Füze Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Pakistan Donanması, yerli üretim gemisavar balistik füzenin "başarılı şekilde test edildiğini" bildirdi.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Pakistan Donanması, yerli üretim bir gemisavar balistik füzenin test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Test uçuşunun Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ile bilim insanlarınca izlendiği aktarılan açıklamada, füzenin, son teknoloji güdüm sistemiyle donanımlı olduğu belirtildi.

Füzenin deniz ve kara hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabildiği ve gelişmiş manevra kabiliyetine sahip olduğu kaydedilen açıklamada "Başarılı test, Pakistan'ın teknolojik gücünün ve Pakistan Donanmasının ulusal çıkarlarını koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir kanıtı." ifadesine yer verildi.