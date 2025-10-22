Pakistan Donanması, Umman Denizi'nde Rekor Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Umman Denizi'nde 972 milyon dolardan fazla değerde rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirdiği bildirildi.

ABD Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden (CMF) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki Birleşik Görev Gücü'nün (CTF-150) yürüttüğü "Al Masmak Operasyonu" kapsamında görev yapan Pakistan Donanma Gemisi Yarmook'un, değeri 972 milyon doları aşan miktarda uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Yarmook gemisinin bu uyuşturucu maddeleri iki deniz aracına düzenlediği operasyonla yakaladığı belirtilen açıklamada, her iki geminin de Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) üzerinden iletim yapmadığı, herhangi bir harici işaret göstermediği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon düzenlenen gemilerin uyruksuz olduğu aktarılırken, ele geçirilen narkotik maddelerin test edilmesinin ardından imha edildiği belirtildi.

CTF 150'nin komutanı Suudi Kraliyet Deniz Kuvvetleri yetkilisi Fahad Aljoiad, "Bu odaklanmış operasyonun başarısı çok uluslu işbirliğinin önemini vurgulamaktadır." dedi.

16 Ekim'de başlatılan "AL MASMAK Operasyonu" Pakistan, Suudi Arabistan, Fransa, İspanya ve ABD'nin eşgüdümlü katılımını içeriyordu.