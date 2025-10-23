Haberler

Pakistan Donanması'ndan Umman Denizi'nde Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
Pakistan donanması, Umman Denizi'nde düzenlediği operasyonda 972 milyon ABD doları değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon, Suudi Arabistan liderliğindeki Birleşik Deniz Kuvvetleri çerçevesinde gerçekleştirildi ve Pakistan'ın deniz güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

İSLAMABAD, 23 Ekim (Xinhua) -- Pakistan donanması, Umman Denizi'nde düzenlediği operasyonda yaklaşık 972 milyon ABD doları değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre operasyon, Suudi Arabistan liderliğindeki Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Birleşik Görev Gücü 150 çerçevesinde faaliyet gösteren Pakistan donanma gemisi Yermuk tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada bölgesel sularda kaçakçılığı önlemeye yönelik çabalar kapsamında yürütülen operasyonun büyük başarıyla sonuçlandığı ve Pakistan'ın deniz güvenliği ve küresel barışa olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nevid Eşref, Yermuk mürettebatını gösterdikleri üstün profesyonellik nedeniyle tebrik ederken, operasyonun Suudi Arabistan donanması ile karşılıklı çalışma kabiliyetini geliştirerek ikili savunma ilişkilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Eşref, Pakistan donanmasının ulusal deniz çıkarlarını koruma ve ortak operasyonlar ile uluslararası işbirliği yoluyla küresel deniz güvenliğine katkıda bulunma taahhüdünü de yineledi.

