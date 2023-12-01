Pakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail'e çağrıda bulundu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinli sivillere yönelik "terör kampanyasına" son vermek için acil ve kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinli sivillere yönelik "terör kampanyasına" son vermek için acil ve kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Sözcü Beluç, başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden hava saldırıları başlatması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Beluç, İsrail'in Batı Şeria'daki gerilimi tırmandırması ve Filistin halkına karşı düşmanca eylemlerinden derin endişe duyduklarını vurgulayarak, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na baskınını, şiddet eylemlerini ve geri dönen Filistinli esirlere ve ailelerine yönelik baskılarını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Uluslararası toplumun İsrail'in Filistinli sivillere yönelik "terör kampanyasına" son vermek için acil ve kararlı adımlar atması gerektiğini dile getiren Beluç, İsrail'in sağlık tesislerine, okullara, camilere, kiliselere, apartmanlara ve su tesislerine saldırılarının kapsamlı şekilde soruşturulması ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Cammu Keşmirli öğrencilerin serbest bırakılması için Hindistan'a çağrı

Beluç, Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesindeki halka "despotça davranmaya" devam ettiğine işaret ederek, Kriket Dünya Kupası'nda Avustralya'nın Hindistan'a karşı zaferini kutlayan 7 Cammu Keşmirli üniversite öğrencisinin "terörle mücadele yasası" kapsamında gözaltına alındığını anımsattı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada bir takımın galibiyetini kutlamanın terör eylemi olarak görülmesinin şok edici olduğunu belirten Beluç, öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Sözcü Beluç, Yeni Delhi yönetimine yaptığı çağrıda, Hindistan'dan Cammu Keşmir'deki muhalefeti bastırmak için terör bahanesini kullanmaktan vazgeçmesini istedi.

Pakistan'dan TTP'nin tehdidine cevap

Beluç, Pakistan Talibanı'nın (TTP) İslamabad yönetiminin yüzde 5 vergi vermemesi halinde TTP'nin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projelerine ve çalışanlarına saldırı düzenleyeceği yönünde tehdidine nasıl cevap verileceğine dair AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Pakistan'ın CPEC kapsamındaki işçilerin ve projelerin korunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu vurguladı.

Pakistan'da bulunan Çin vatandaşları ve CPEC kapsamındaki Çin projeleri de dahil olmak üzere Pakistanlıları ve yabancıları savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Beluç, CPEC'e veya Pakistan'daki diğer yatırım projelerine karşı terör tasarımlarını bozguna uğratacaklarını kaydetti.