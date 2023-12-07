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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Keşmir açıklamalarını reddetti

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın Keşmir ile ilgili açıklamalarını reddederek tepki gösterdi. Beluç, Cammu Keşmir'in uluslararası hukuka göre tartışmalı bir bölge olduğunu vurguladı ve Hindistan'ın sorumsuz açıklamalar yapmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını sağlayacak bir plebisit yapılması gerektiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın " Pakistan'ın işgali altındaki Keşmir bizimdir" şeklindeki ifadelerini reddederek buna tepki gösterdi.

Sözcü Beluç, başkent İslamabad'da Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Cammu Keşmir'in uluslararası hukuka göre tartışmalı bir bölge olduğuna işaret etti.

Hindistanlı liderlerin sorumsuz açıklamalar yaptıklarına dikkati çeken Beluç, Hintli yetkililerin hayallere kapılmaması gerektiğini söyledi.

Beluç, Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını sağlayacak özgür ve adil bir plebisitin, Hindistan'ın, Pakistan'a, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve bölge halkına karşı sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Dün, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, parlamentoda yaptığı açıklamada, " Pakistan'ın işgali altındaki Keşmir bizimdir. Cammu Keşmir Meclisi'nde Pakistan işgali altındaki Keşmir için 24 sandalye ayırdık." ifadelerini kullanmıştı.

"Gazze halkı soykırımdan korunmalı"

Beluç, Filistin'deki son gelişmelere de değinerek, İsrail'i destekleyen ülkelere yaptığı çağrıda bu ülkenin Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukasının ve barbarca saldırılarının durdurulmasını istedi.

Uzun süreli barış için uluslararası konferans çağrısında bulunan Beluç, BM Güvenlik Konseyi'nin BM Sözleşmesi kapsamında öncelikli sorumluluğunu yerine getirmesi, derhal ve koşulsuz ateşkes uygulaması, Gazze halkını yaklaşan soykırımdan koruması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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