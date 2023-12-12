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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'a teröristlere karşı eylem çağrısında bulundu

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, Dera İsmail Han bölgesindeki saldırının ardından Afganistan'ı teröristlere karşı harekete geçmeye çağırdı. Kazi, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği'ndeki diplomatı bakanlığa çağırarak tepkisini iletti ve Kabil'den soruşturma başlatmasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, bugün Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen ve 23 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından "teröristlere, tüm terör gruplarına ve onların sığınaklarına" karşı eyleme geçmesi için Afganistan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazi, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği'ndeki üst düzey diplomatı bakanlığa çağırarak, Pakistan'ın güçlü tepkisini iletti.

Kazi, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan'a sınır Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen ve 23 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından "teröristlere, tüm terör gruplarına ve onların sığınaklarına" karşı eyleme geçmesi için Afganistan'a çağrıda bulunarak, konuyla ilgili Kabil'den soruşturma başlatmasını istedi.

"Terör saldırısının" en üst düzeyde Taliban geçici hükümeti tarafından kınanmasını isteyen Kazi, bugünkü saldırının faillerinin ve Pakistan Talibanı (TTP) liderlerinin İslamabad'a teslim edilmesini talep etti.

Kazi, bugünkü saldırının bölgenin barış ve istikrarına yönelik terör tehdidini bir kez daha hatırlattığına işaret ederek, bu tehdidin bertaraf edilmesi için kolektif güçle kararlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

İntihar saldırısı ve çatışmalarda 25 asker yaşamını yitirmişti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlenmişti.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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