Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Tepki: Barışçıl Mekanizma Çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tavrına değinerek bölge ülkelerinin kendi güç kapasitelerine göre, saldırganlık amaçlı değil barışçıl amaçlı bir mekanizma oluşturması gerektiğini belirtti.

Dar, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Al Jazeera İngilizce kanalına konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırgan tavrına karşılık olarak bölge ülkelerinin kendi güç kapasitelerine göre, saldırganlık amaçlı değil barışçıl amaçlı, "saldırganı, işgalciyi, yani dinlemeyen birini durdurmak" için bir mekanizma oluşturması gerektiğini vurgulayan Dar, "Nükleer enerjiye sahip Pakistan, ümmetin bir üyesi olarak görevini yerine getirecektir." ifadesini kullandı.

Dar, İsrail'in Katar'a saldırısını "egemen bir ülkeye saldırı" şeklinde nitelendirerek, "Uluslararası hukuk, uluslararası insani kurallar, İİT kararları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, hepsi tek bir ülke üzerinde hiçbir etki yaratmıyor ve bu ülke de sürekli olarak kendi istediğini yapıyor." dedi.

Uluslararası sistemin verdiği kararların İsrail tarafından görmezden gelindiğini kaydeden Dar, bu yüzden reforma ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.