Orta Doğu'da arabuluculuğa hazırlanan Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Çin'i ziyaret ediyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ülkesinin Orta Doğu'daki savaşı sonlandırmak üzere ABD ile İran arasında arabuluculuğa hazırlandığı bir dönemde Çin'e ziyarette bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dar'ın, Çinli mevkidaşı Vang Yi'nin davetiyle bugün Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede tarafların ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası sorunlar ve bölgesel çatışmaları ele alacağı kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dar'ın Çin'i ziyaret edeceğini duyurmuştu. Açıklamada, ziyaretin, taraflara, ikili ve küresel meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler konusunda derin görüş alışverişinde bulunma imkanı sağlayacağı ifade edilmişti.

Çin'in bugün yaptığı açıklamayla doğrulanan ziyaretin, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının Orta Doğu'daki savaşı sonlandırmak üzere ABD ile İran arasında görüşmelerin teşvik edilmesine yönelik çabaları görüşmek üzere yaptıkları toplantının ardından gelmesi dikkati çekti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile hafta sonu İslamabad'da yaptıkları toplantıda ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda müzakereler düzenlenmesi olasılığını ele aldıklarını bildirmişti.

Dar, hem İran hem de ABD yönetimlerinin müzakerelere zemin hazırlanması konusunda İslamabad'a duyduğu güveni dile getirdiğini vurgulamıştı.

??ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.