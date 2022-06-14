Pakistan Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri ile Hindistan'daki İslamofobi'yi görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Hindistan'da artan İslamofobi'yi görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, Guterres ile konuşmasında, Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) önde gelen isimlerinin Hazreti Muhammed'e yönelik aşağılayıcı ifadelerini gündeme getirdi.

Zerdari, bu tür kasıtlı provokasyonların dünyada yaşayan milyarlarca Müslümanı incittiğini ifade ederek, Guterres'ten Hindistan'da artma eğilimindeki nefret söylemi ve İslamofobi esnasında "bu tiksindirici gelişmeyi" dikkate almasını istedi.

BJP'nin sadece İslamofobik eylemlerle yetinmediğini vurgulayan Zerdari, iktidar partisinin barışçıl protestoları zalimce ve ayrım gözetmeden ele aldığını kaydetti.

Zerdari, Guterres'i bu tür olayları izlemeye ve İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığın oluşturduğu tehdidi vurgulamaya çağırdı.

Müslümanların evleri yıkılmıştı

Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim tırmanırken, Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, protesto gösterilerine katılan Müslümanların evlerinin, "yasa dışı oldukları gerekçesiyle" yıkılması talimatı vermişti. Bunun üzerine Uttar Pradeş'te protestolara katılan 3 Müslüman'ın evi buldozerlerle yıkılmıştı.

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.

Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.