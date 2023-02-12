Pakistan Depremin Vurduğu Türkiye'ye Yardım Malzemesi Gönderdi

İSLAMABAD, 12 Şubat (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim İdaresi (NDMA), Türkiye'de depremden zarar gören bölgelere yönelik yardım kapsamında Pazar günü yeni bir özel yardım sevkiyatı daha yaptı.

İSLAMABAD, 12 Şubat (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim İdaresi (NDMA), Türkiye'de depremden zarar gören bölgelere yönelik yardım kapsamında Pazar günü yeni bir özel yardım sevkiyatı daha yaptı.

NDMA'ya göre 1.446 adet kışlık battaniye ve çadır da dahil olmak üzere 4,7 ton yük içeren yardım, Pakistan Uluslararası Havayolları'nın charter uçağıyla gönderildi.

NDMA ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatları doğrultusunda, depremzedeler için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye daha fazla yardım sevkiyatı yapılacağını belirtti.

Pakistan hükümeti bunun yanında, Türkiye'deki deprem yardım çalışmalarına katkı sağlamak için 10 milyar rupi (37,14 milyon ABD doları) ayırdı ve yardımların ulaşması için hava, kara ve deniz köprüsü kurdu.

Ülkenin doğusundaki Lahor kentinde Cuma günü depremzedelere yardım malzemelerinin gönderildiği havalimanında konuşma yapan Şerif, felakete uğrayan Türkiye'ye her gün yardım etmeye devam edeceklerini ve bu koşullarda asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.