Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ABD'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Navid Eşref, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, denizcilik ve savunma alanlarında ikili ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı. Ziyaret sırasında, Eşref, ABD Donanması ve Sahil Güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Navid Eşref, denizcilik ile savunma alanlarında ikili ilişkiler ve işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik çabalar kapsamında ABD'ye resmi ziyarette bulundu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Amiral Eşref, ABD Donanmasından Koramiral Yvette Davids ve ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı Başkan Yardımcısı Vekili Koramiral Thomas G. Allan Jr. ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Eşref ayrıca, Washington'daki Ulusal Savunma Üniversitesi (NDU) Başkanı Koramiral Peter A. Garvin ve ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Stanley L. Brown ile görüştü.

Görüşmeler kapsamında, Eşref ve ABD'li muhatapları, ikili ilişkiler, deniz güvenliği, bölgesel güvenlik dinamikleri, mesleki eğitim imkanları ve denizcilik ile savunma alanlarında işbirliğini daha da geliştirme yollarını ele aldı.

Amiral Eşref, bir etkinlikte ABD'li akademisyenlere hitaben yaptığı konuşmada, bölgesel deniz güvenliği alanındaki zorluklara değinerek Pakistan Donanmasının ortak denizcilik çabalarına katkılarını anlattı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
