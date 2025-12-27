Haberler

Pakistan'dan Yemen'deki çatışmaların çözümü için diyalog mesajı

Güncelleme:
Pakistan, Yemen'deki gerginliğin çözümü için diyalog ve barışçıl yolların kullanılmasını talep etti. Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'deki adımlarını destekleyen Pakistan, ülkedeki tarafları müzakerelere davet etti.

Pakistan, Yemen'deki tüm taraflara çatışmaları çözmek için diyalog ve barışçıl yolların kullanılması çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de barış ve istikrarın desteklendiği belirtilerek, İslamabad hükümetinin ülkedeki gelişmeleri yakından izlediği aktarıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen'deki çatışmaların çözümü için attıkları adımı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

İslamabad'ın önceliğinin Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğü olduğuna işaret edilen açıklamada, Yemen'deki taraflardan gerginliği tırmandıracak daha fazla adım atmaktan kaçınmasının umulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm Yemenli tarafları yapıcı ve iyi niyetli şekilde kapsayıcı, müzakere edilmiş siyasi çözüm için görüşmelerde yer almaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

-Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
