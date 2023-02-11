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Pakistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 tır yola çıktı

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Pakistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 tır yola çıktı

Pakistan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'ye kara yolundan ulaştırılmak üzere yardım malzemesi taşıyan 16 tır yola çıktı.

Pakistan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'ye kara yolundan ulaştırılmak üzere yardım malzemesi taşıyan 16 tır yola çıktı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek yardım tırları için Lahor'da tören düzenlendi.

Törene, Pakistan Eğitim Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay ve yetkililer katıldı.

İran üzerinden Türkiye'ye gidecek olan kışlık çadır ve battaniye yüklü 16 tırın 10 gün içerisinde deprem bölgelerine varması planlanıyor.

Pakistan, 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye destek için 10 uçak göndermişti. Bu yardımlar, biri Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü Pakistan Hava Kuvvetleri ve 6'sı Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçaklarla taşınmıştı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağı da 75 tonluk yardım malzemesiyle Türkiye'ye doğru havalandı.

Pakistanlı yetkililer, kara ve deniz yoluyla da yardım gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

İslamabad yönetimi, ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Pakistan Türkiye Suriye Güncel Haberler

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