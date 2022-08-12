Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulundu. Radio Pakistan'daki habere göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başkent İslamabad'daki Başbakanlık konutunda Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede Şerif, bugün imzalanan Mal Ticaret Anlaşması'nın iki ülkenin karşılıklı güvene dayanan güçlü kardeşliğini yansıttığını, bu anlaşmanın gelecek 3 yıl içerisinde ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için yardımcı olacağını vurguladı. Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulunarak, Türkiye'nin hidroelektrik santrali projelerinde önemli bir deneyime sahip olduğunu vurguladı. Pakistan'ın yıllık 20 milyar doların üzerinde petrol ithal ettiğini anımsatan Şerif, bunun alternatif enerji kaynakları kullanılarak düşürülebileceğini belirtti. Şerif, ülkesinin kamu-özel ortaklığı ile 5-6 bin megavat güneş enerjisi parkı inşa etmeyi planladığını kaydetti. Bugün Pakistan Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, iki ülke arasındaki Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamıştı. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.