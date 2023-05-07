Pakistan'dan terörle mücadele için İslamabad-Kabil işbirliğinin artırılması vurgusu

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, terör ve aşırıcılık gibi ortak zorluklarla etkili mücadele için İslamabad ile Kabil arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, terör ve aşırıcılık gibi ortak zorluklarla etkili mücadele için İslamabad ile Kabil arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Orgeneral Munir, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Ravalpindi'de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik, sınır yönetimi, mevcut güvenlik çevresinin geliştirilmesi için ikili güvenlik mekanizmalarının biçimlendirilmesi dahil olmak üzere karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.

Orgeneral Munir, Pakistan'ın istikrarlı, barışçıl ve müreffeh Afganistan'a taahhüdünü yinelerken, terör ve aşırıcılık gibi ortak zorluklarla etkili mücadele için İslamabad ile Kabil arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

"Pakistan ile yakın çalışma arzusu" vurgusu

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki de Pakistan'ın Afganistan halkına geleneksel desteğinden memnuniyetini dile getirerek İslamabad'ın Afganistan'da barış ve kalkınma için oynadığı role dikkati çekti.

Muttaki ayrıca bölgesel güvenliği ve refahı geliştirmek için Pakistan ile yakın çalışma arzusuna işaret etti.

Görüşmede her iki taraf, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak endişelerin ele alınması için düzenli temasın önemine vurgu yaptı.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde ise operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.