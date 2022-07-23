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Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi tebrik etti.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulayarak, bunun tüm krizlerin anlamlı etkileşimler ile önlenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi tebrik etti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Pakistan Türkiye Güncel Haberler

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