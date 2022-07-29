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Pakistan'dan ŞİÖ üyeleri arasında bağlantının artırılması vurgusu

Pakistan'dan ŞİÖ üyeleri arasında bağlantının artırılması vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Şanghay İşbirliği Ögrütü (ŞİÖ) üye devletleri arasındaki bağlantının demir, kara, deniz ve hava yolu bağlantılarıyla artırılması gerektiğini bildirdi.

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Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Şanghay İşbirliği Ögrütü (ŞİÖ) üye devletleri arasındaki bağlantının demir, kara, deniz ve hava yolu bağlantılarıyla artırılması gerektiğini bildirdi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Bakan Zerdari, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Zerdari, Pakistan'ın Trans-Afgan Demiryolu Projesi için Özbekistan ve Afganistan ile aktif çalıştığına dikkati çekerek, bu projenin Orta Asya'dan Pakistan'ın limanlarına ve ŞİÖ bölgesine doğal bir aktarma sağlayacağını belirtti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun ise bölgesel bağlantı ve refahın teşvik edilmesine önemli bir hizmet sunduğunu vurgulayan Zerdari, ŞİÖ ülkeleriyle aktarma, depolama ve çok modlu (multimodal) taşımacılık konusunda karşılıklı fayda sağlayan düzenlemeler geliştirmeye istekli olduklarına işaret etti.

Zerdari, ŞİÖ üye devletleri arasındaki bağlantının demir, kara, deniz ve hava yolu bağlantılarıyla artırılması gerektiğini kaydetti.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Orta Asya Pakistan Güncel Haberler

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