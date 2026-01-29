Haberler

Pakistan'daki Cezaevlerinden Salıverilen 255 Afgan Vatandaşı Ülkelerine Geri Döndü

Güncelleme:
Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 255 Afganistan vatandaşı, serbest bırakılarak güvenli bir şekilde Afganistan'a geri döndü. Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, geri dönen vatandaşlara gerekli yardımların sağlandığını bildirdi.

KABİL, 29 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 255 Afganistan vatandaşı, son bir hafta içinde serbest bırakılarak güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildi.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Pakistan'daki çeşitli cezaevlerinde bir günden iki aya kadar hapis yatan tutukluların serbest bırakılmalarının ardından, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde yer alan Spin Boldak Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a geri döndüğünü bildirdi.

Açıklamada, geri dönen vatandaşlara sınırda gerekli yardımların sağlandığı ve kendi vilayetlerine ulaştırıldıkları belirtildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından birkaç ay önce yapılan açıklamaya göre, çoğunluğu İran ve Pakistan'da olmak üzere 10.000'den fazla Afgan vatandaşı hala yurt dışındaki cezaevlerinde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
