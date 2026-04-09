Pakistan, İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

Pakistan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıları uluslararası hukuka ve bölgenin egemenliğine karşı ciddi bir ihlal olarak değerlendirerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma acil adımlar atma çağrısında bulundu.

İSLAMABAD, 9 Nisan (Xinhua) -- Pakistan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıları sert bir dille kınayarak, saldırıları uluslararası hukuka ve bölgenin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal diye niteledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, "İsrail'in eylemleri, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları baltalamakta ve uluslararası hukuku ve temel insani ilkeleri açık şekilde ihlal etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını sona erdirmek üzere acil ve somut adımlar atma çağrısında bulunan Pakistan, Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Lübnan hükümeti ve halkıyla sarsılmaz bir dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
