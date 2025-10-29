Pakistan'dan İsrail'in Gazze Saldırısına Şiddetli Kınama

Pakistan, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'de yeniden başlattığı ve sivil can kaybına neden olduğu bildirilen saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bu saldırılarının, yakın zamanda varılan ateşkesi ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in ateşkes ihlallerinin derhal sona ermesini sağlama çağrısı yapıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.