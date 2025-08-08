Pakistan'dan İsrail'in Gazze Planına Tepki

Pakistan, İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararının bölgedeki "insani krizi" daha da derinleştireceğini belirterek, Tel Aviv hükümetinin kararını kınadığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

İsrail hükümetinin söz konusu kararının bölgedeki "insani krizi" daha da derinleştireceğini vurgulayan Şerif, "İsrail kabinesinin Gazze şehri üzerinde yasa dışı ve gayrimeşru kontrol kurma planını onaylamasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Şerif, İsrail'in askeri operasyonlarını bu şekilde genişletmesinin Filistin halkına yönelik saldırılarda "tehlikeli bir tırmanış" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgali devam ettiği sürece bölgede barışın sağlanmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Şerif, "Pakistan, Filistin halkının meşru haklarına özellikle de kendi kaderini tayin hakkı ile Doğu Kudüs'ü başkent yapacak bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasına yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Şerif, İsrail'in "yersiz saldırısını" derhal durdurmak, sivillerin korunmasını ve Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için uluslararası toplumu acil müdahale etmeye çağırdı.