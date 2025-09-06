Pakistan'dan İsrail'in Filistinlileri Sürgün Etme Açıklamalarına Tepki

Pakistan, İsrail'in Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Zorla yerinden etme ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, İsrail'in uluslararası insan hakları ve insancıl hukuku hiçe saydığını göstermektedir. Uluslararası toplumu, sivillerin insani sıkıntılarını gidermek için sorumluluk üstlenmeye ve İsrail'i hesap vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkına ve onların kendi kaderini tayin hakkı mücadelesine "sarsılmaz desteğin" yinelendiği açıklamada, Pakistan'ın 1967 öncesi sınırlara dayalı, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'ne desteği vurgulandı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine yönelik açıklamaları kınanırken, İsrail'in en az 64 bin 300 Filistinliyi öldürdüğü ve askeri saldırılar nedeniyle bölgede kıtlığın derinleştiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin??????? Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu, "Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.

Netanyahu, dün Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalarına, Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mısır'ın, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı, yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği ve bunun "değişmez kırmızı çizgi" olarak kalacağı yinelenmişti.