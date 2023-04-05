Pakistan'dan İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'a 'yabancı düşmanlığı' tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İngiliz Pakistanlıları kadın ve çocuklara yönelik geniş ölçüde istismara bulaşmakla suçlayan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın açıklamalarının "ayrımcı ve yabancı düşmanlığı" içerdiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İngiliz Pakistanlıları kadın ve çocuklara yönelik geniş ölçüde istismara bulaşmakla suçlayan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın açıklamalarının "ayrımcı ve yabancı düşmanlığı" içerdiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Sözcü Beluç, İslamabad'da haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Braverman'ın ifadelerinin son derece yanıltıcı bir resim çizdiğini ve İngiliz Pakistanlılara farklı davranma ve onları hedef yapma işareti verdiğini söyledi.

Braverman'ın açıklamalarının "ayrımcı ve yabancı düşmanlığı" içerdiğini söyleyerek buna tepki gösteren Beluç, bazı bireylerin suçlarının Pakistanlı topluluğa mal edilmesinin hatalı olduğunu kaydetti.

Bakan'ın suçlamaları

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiliz Pakistanlı erkeklerinin, kadın ve çocuklara geniş kapsamlı istismara bulaştıkları iddiasında bulunmuştu.

İngiltere'deki siyasi yorumcular ve çocuklara yönelik hayır kurumları, Bakan'ın açıklamalarının kışkırtıcı ve ırk savaşları başlatmaya eş değer olduğunu belirterek eleştirmişti.