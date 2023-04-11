Pakistan'dan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de G20 toplantıları düzenlemesine tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın G20 kapsamında Cammu Keşmir bölgesinde düzenleyeceği toplantılara sert tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Srinagar şehrinde 22-24 Mayıs'ta G20 Turizm Çalışma Grubu Toplantısı'nı düzenlemesine yönelik kararına Pakistan güçlü öfkesini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gençlik ilişkileriyle ilgili Leh ve Srinagar'da düzenlenecek forumların da endişe sebebi olduğu vurgulandı.

Hindistan'ın G20 dönem başkanlığını kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullandığına işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi'nin "sorumsuz hareketinin" Cammu Keşmir'deki "yasa dışı işgalini" sürdürmek için bir dizi kendine hizmet eden önlemin sonuncusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın G20 toplantılarını tartışmalı Cammu Keşmir bölgesinde düzenlemesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.