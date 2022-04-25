Pakistan'dan Hindistan Başbakanı Modi'nin Cammu Keşmir ziyaretine tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir ziyaretini "bölgede sahte normalliğin tasarlanmasına yönelik bir hile" olarak nitelendirerek, bunun reddedildiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'dan bu yana bölgede "devlet destekli terör ve geniş çaplı insan hakları ihlalleri" yaptığına işaret edildi.

Açıklamada, Yeni Delhi'nin bölgedeki gerçeklerden dikkatleri dağıtmak için umutsuzca girişimlerde bulunduğu ve uluslararası toplumun buna şahit olduğu vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin yoğun güvenlik altında Cammu Keşmir'i ziyaret ettiği ve bölge halkının ise bunu "kara gün" olarak nitelendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Cammu Keşmirlilerin Yeni Delhi'nin yasa dışı politikalarını reddettiğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Modi'nin Cammu Keşmir ziyareti, "bölgede sahte normalliğin tasarlanmasına yönelik bir hile" olarak nitelendirilerek reddedildi.

Hidroelektrik santrali inşası kınandı

Öte yandan açıklamada, Chenab akarsuyu üzerinde inşa edilecek hidroelektrik santrallerinin temel taşlarının atılması kınandı.

Açıklamada, bu durum 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na aykırı olarak nitelendirildi ve Yeni Delhi'ye bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Hindistan Başbakanı Modi, yaklaşık üç yıldır güvenlik kısıtlamasının uygulandığı Cammu Keşmir'i dün ziyaret ederek, bölge için barış ve kalkınma sözü vermişti. Modi, en son 3 yıl önce ziyaret ettiği Cammu Keşmir'de Chenab akarsuyunda inşa edilecek Rattle ve Kwar hidroelektrik santrallerinin temel atma törenini gerçekleştirmişti.

İndus Suları Anlaşması

Dünya Bankası garantörlüğünde iki ülke arasında 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen kollardan Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verildi.

Indus, Chenab ve Jhelum akarsuları, Pakistan'a tahsis edilse de Hindistan'ın bu sular üzerinde enerji projeleri çalışmaları, İslamabad ile Yeni Delhi arasında zaman zaman gerilimlere yol açıyor.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nden doğan İndus Nehri, kuzeybatı istikametinde Hindistan'ın Ladakh ve Cammu Keşmir bölgelerini aşıp Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir, Gilgit Baltistan, Pencap ve Sindh eyaletlerini geçerek Karaçi yakınlarından Arap Denizi'ne dökülüyor.

Nehir sisteminin yüzde 47'si Pakistan, yüzde 37'si Hindistan ile bölünürken, geriye kalan küçük kısımlar, Afganistan'ın doğusu ve Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alıyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.