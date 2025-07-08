Pakistan'dan Hindistan'a Tepki: 'Dış Destek İddiaları Asılsız'

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir, Hindistan ile yaşanan çatışmalarda "dış destek" alındığı iddialarını "asılsız ve sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Munir, başkent İslamabad'daki Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen Ulusal Güvenlik ve Savaş Kursu mezuniyet töreninde konuştu.

Munir, Hindistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin gündemdeki iddialara dair, " Pakistan'ın başarılı şekilde yürüttüğü 'Bunyanun Marsus' (Aşılmaz Duvar) operasyonuna dair dış destek imaları, sorumsuz ve gerçekle bağdaşmayan iddialardır." dedi.

Mareşal Munir söz konusu iddiaların, "stratejik öngörüyle geliştirilen yerli kapasite ve kurumsal dayanıklılığı kabul etmeme eğiliminin göstergesi olduğunu" kaydetti.

Hindistan'ın çatışma sırasında hedeflediği askeri sonuçlara ulaşamamasının "operasyonel hazırlık eksikliği ve stratejik öngörüsüzlüğün göstergesi" olduğunu belirten Munir, söz konusu iddiaların bu durumu "karmaşık gerekçelerle meşrulaştırma çabası" olduğunu ileri sürdü.

Munir, Hindistan'ın Çin gibi ülkeleri çatışmaya dahil gösterme çabasını, "kutuplaştırıcı siyaset ve bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünü sürdürme yönünde umutsuz bir girişim" olarak tanımlayarak, Pakistan'ın, "karşılıklı saygı ve barışa dayalı ilkeli diplomasiyle kurduğu kalıcı ortaklıklarla bölgenin istikrar sağlayıcı ülkesi olduğunu" ifade etti.

Her türlü maceracı girişim ve Pakistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerin "kararlı ve anında karşılıkla yanıtlanacağını" vurgulayan Munir, "Sivil yerleşimlere, askeri üslerimize, ekonomik merkezlerimize ya da limanlarımıza yönelik her türlü saldırı, etkili ve misliyle karşılık görecektir." diye konuştu.

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Rahul Singh, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pakistan'ın mayıs ayında 4 gün süren çatışmalar sırasında Çin'den "canlı istihbarat desteği" aldığını öne sürmüştü.

Singh, açıklamasında, Pakistan'ın çatışmadaki "ön yüz" olduğunu ve Çin'in tüm olanaklarıyla destek verdiğini iddia etmişti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.