Pakistan'dan Hindistan'a "taziye teşekkürü" Güncel Haberler Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, sel sonucu yaşanan can ve mal kayıpları sebebiyle taziyelerini iletmesi dolayısıyla teşekkür etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, sel sonucu yaşanan can ve mal kayıpları sebebiyle taziyelerini iletmesi dolayısıyla teşekkür etti. Başbakan Şerif, Twitter'dan açıklamada bulundu. Şerif, ülkesinde sel sonucu yaşanan can ve mal kayıpları sebebiyle taziye dileklerini ileten Hindistan Başbakanı Modi'ye teşekkür etti. Şerif, karakteristik dayanıklılığıyla Pakistan halkının bu doğal afetin olumsuz etkilerinin üstesinden geleceğini, hayatlarını ve topluluklarını yeniden inşa edeceklerini vurguladı. Hindistan Başbakanı Modi, 29 Ağustos'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'daki seller sebebiyle yaşanan yıkımı görmekten üzgün olduğunu dile getirerek, kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilemişti. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Narendra Modi Pakistan India Güncel Haberler

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