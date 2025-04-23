Pakistan'dan Hindistan'a Sert Uyarı: 'Herhangi Bir Saldırıya Karşılık Vereceğiz'

- Pakistan Savunma Bakanı Asif'ten Hindistan'a uyarı: "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz"

İSLAMABAD - Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Cemmu ve Keşmir eyaletindeki terör saldırısı ile ilgili Pakistan'ı suçlayan Hindistan'ı uyararak, "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın dün Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik düzenlenen saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmasına sert tepki gösterdi. Asif, Hindistan'ın herhangi bir "maceraperest" girişimine karşı ülkesinin etkili bir karşılık verme kapasitesinde olduğunu belirterek, "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin 2019 yılında Cemmu ve Keşmir eyaletine düzenlediği hava saldırılarını hatırlatan Asif, Pakistan'ın dünyanın neresinde olursa olsun terörü kınadığını vurguladı.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir saldırısı hakkında sadece suçlamalarla sorumluluktan kurtulamayacağını ve kapsamlı bir soruşturma yapması gerektiğini vurgulayan Asif, " Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir saldırısı için Pakistan'ı suçlaması uygunsuz. Biz onlarca yıldır terörle mücadele eden ve bu tehditten en çok etkilenen ülkeyiz" ifadelerini kullandı. Asif, "Terörü şiddetle kınadığımız konusunda hiçbir şüphe olmasın" ifadelerini kullanarak, söz konusu saldırının Hindistan-Pakistan arasında gerilime neden olmak için bir "sahte bayrak operasyonu" olabileceğini dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Komitesi'nin yarın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başkanlığında toplanacağını ifade eden Asif, Cemmu ve Keşmir saldırısı Hindistan'ın Pakistan'a yönelik aldığı kararlara uygun bir karşılık verileceğini belirtti.

Hindistan İndus Su Anlaşması'nı askıya aldı

Hindistan, saldırının "sınır ötesi terör bağlantıları" nedeniyle Pakistan ile yapılan 1960 İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Pakistan sınırındaki Attari-Wagah Sınır Kapısı'nın kapatan Hindistan, Pakistan vatandaşlarının Saarc Vize Muafiyet Programı kapsamında Hindistan'a girişinin yasaklamış, daha önce verilen tüm vizelerin iptal etmiş ve bu kapsamda Hindistan'da bulunan Pakistanlıların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

Hindistan, başkent Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda görevli askeri danışmanların "istenmeyen kişi" ilan etmiş, söz konusu kişilere Hindistan'ı terk etmeleri için 1 hafta süre vermişti. Hindistan, ayrıca Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komisyonu'ndaki görevli askeri danışmanların geri çekileceğini duyurmuştu.

Cemmu ve Keşmir saldırısı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Anantnag bölgesinde bulunan turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da turistlere yönelik saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 26 kişinin hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı Keşmir Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.