Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da 3 kişiyi enkazdan kurtardı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ çıkardı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ çıkardı. Pakistanlı yetkililerin AA muhabiriyle paylaştığı bilgiye göre, Adıyaman'da çalışmalarını yürüten arama kurtara ekipleri, bugün enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardı. Pakistan'dan gelen kurtarma ekipleri, 8 Şubat'ta da 2 kişiyi enkaz altından çıkarmıştı. Adıyaman'da Pakistan'dan gelen 52 kişilik "Rescue 1122" ekibi ve Pakistan ordusundan 33 "Kentsel Arama Kurtarma (USAR)" personeli kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Pakistan Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da 3 kişiyi enkazdan kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.