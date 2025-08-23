Pakistan'dan Gazze'ye 100 Tonluk Gıda Yardımı

Pakistan, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan kıtlığın Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşunca doğrulanmasının ardından bölgeye 100 tonluk gıda yardım sevkiyatı yaptı.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze'deki kıtlığı teyit eden raporunun ardından Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı üzerine un, hazır yemek, yağ, reçel ve meyvelerden oluşan 100 tonluk yardım paketinin hazırlandığı ve Gazze'ye sevkiyatı için Lahor kentinden havalandığı duyuruldu.

Bunun, Pakistan'ın Gazze'ye gönderdiği 19'uncu yardım paketi olduğu belirtilen açıklamada, sevkiyatlardaki toplam miktarın 1915 tona ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

IPC'nin yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmış, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.