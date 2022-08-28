Pakistan'dan ez-Zevahiri'nin öldürülmesinde hava sahasının kullanıldığı iddialarına tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid'in terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıda "ABD'nin Pakistan'ın hava sahasını kullandığına" dair iddiasına tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Mücahid'in açıklamalarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, herhangi bir delil olmaksızın bu tür varsayımsal iddiaların son derece üzücü ve sorumlu diplomatik davranış normlarına aykırı olduğu belirtildi.

Pakistan'ın terörün tüm form ve tezahürlerini kınadığına işaret edilen açıklamada, Afganistan topraklarının herhangi bir ülkeye karşı terör amacıyla kullanılmasına izin verilmemesi konusunda uluslararası taahhütleri yerine getirmesi için geçici yönetime çağrıda bulunuldu.

Terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri, 31 Temmuz'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürülmüştü.