Pakistan'dan deprem yardım malzemesi ile Mersin limanına gelen donanma gemisi Moawin'de, Pakistan'ın milli günü anıldı

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr Yousaf Junaid, Türk Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, seçkin Türk konuklar, donanma gemisi mürettebatı ve medyanın huzurunda Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağı göndere çekildi.

"DAYANIŞMA İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN"

Konuklara seslenen Büyükelçi Junaid, kardeş Pakistan Türkiye ilişkisinin ortak inanç, kültürel ve dilsel yakınlıklar ve ortak bir tarih üzerine kurulu olduğunu belirtti.Büyükelçi Junaid "İki bayrağın renkleri farklı olabilir ama Ay ve Yıldız'ın sembolleri bir ve aynıdır. 23 Mart Pakistan ve Türk kardeşlerimizle dayanışma için önemli bir gündür, bu nedenle Pakistan'dan bu sabah deprem yardım malzemeleriyle gelen gemide milli bayramımızı anmaya karar verdik." dedi.

"BAĞLILIĞIMIZI YENİLEME GÜNÜ"

1940 yılında bugün, daha sonra Pakistan Kararı olarak anılacak olan alt kıtadaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talep eden Lahor Kararı kabul edildi. 23 Mart 1940'ta kurulan hayal, 14 Ağustos 1947'de Pakistan şeklinde gerçek oldu. Büyükelçi, bugünün kurucu atalarımızın fedakarlıklarına saygı gösterme, bir iç gözlem yapma ve Pakistan'ın kuruluşunun gerçek hedeflerine olan bağlılığımızı yenileme günü olduğunu da sözlerine ekledi.

"TÜRK HALKI VERİLEN DESTEĞİ UNUTMAYACAK"

Türk Milli Savunma Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Mersin Valisi yaptıkları konuşmalarda "Pakistan milletine ve liderliğine Türkiye ile dayanışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Türk halkı Pakistan'ın verdiği desteği unutmayacak ve Türkiye sonsuza kadar Pakistan'ın yanında olacaktır." dendi

TONLARCA YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN İKİNCİ GEMİ OLDU

Pakistan, kardeş Türkiye'ye hava, kara ve deniz yoluyla deprem yardım malzemesi göndermeye devam ediyor. PNS Moawin, Pakistan'dan tonlarca deprem yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi oldu. Bir başka gemi olan PNS Nasr, Pazartesi günü Mersin'e ulaştı. Aynı zamanda, 11 Mart 2023 tarihinde başlayan özel charter uçak seferleri ile 22 Mart 2023 tarihi itibariyle 40.000'in üzerinde kışlık çadır toplam 31 uçuş ile Türkiye'ye taşınmıştır.

10 ÖZEL UÇAK VE 21 TIRLIK KONVOYLA YARDIM GÖNDERİLDİ

Daha önce 10 özel uçak ve 21 tırlık konvoy, Türkiye'ye yaklaşık 10.000 çadır ve 35.000 battaniye olmak üzere deprem yardım malzemesi ulaştırdı. Toplamda 55.000'in üzerinde çadır ve 95.000'in üzerinde battaniye Türkiye'ye ulaştı ve daha fazlası da yoldadır.

YARDIM OPERASYONLARINA DEVAM EDİLECEK

Pakistan, Başbakan Shehbaz Sharif'in de belirttiği gibi, tamamen iyileşme ve rehabilitasyona kadar yardım operasyonlarına devam edecek.