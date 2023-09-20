Pakistan'dan Cammu Keşmir sorununun çözümünde üçüncü tarafların arabuluculuğuna yeşil ışık

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Hindistan ile Cammu Keşmir sorununun çözümünde üçüncü taraf ülkelerin arabuluculuğunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beluç, bir gazetecinin Türkiye'nin Cammu Keşmir sorununun çözümünde arabulucu rolüne ilişkin sorusu üzerine "Pakistan daima Cammu Keşmir sorununda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası hukuk ilkeleri kapsamında üçüncü tarafların arabuluculuğunu memnuniyetle karşılayacağını söyledi." diye konuştu.

Bazı gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde Cammu Keşmir meselesine değinmesini anımsatması üzerine Beluç, Türkiye ve Pakistan'ın eski dostlar olduğuna ve Ankara'nın bu meselede daima ilkesel bir duruş sergilediğini işaret etti.

Beluç, Türkiye'nin, Cammu Keşmir halkının kötü durumundan eşit şekilde acı çektiğine inandığını dile getirerek İslamabad'ın bu mesele dahil Hindistan ile tamamlanmayan tüm sorunları müzakereye hazır olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül'de BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap ederek "Güney Asya'da bölgesel huzurun, istikrarın ve refahın önünü açacak bir diğer gelişme de Keşmir'de ihtiyaç duyulan adil ve kalıcı barışın, Hindistan ve Pakistan arasında diyalog ve işbirliği yoluyla tesisi olacaktır. Türkiye olarak bu yönde atılacak adımlara desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.