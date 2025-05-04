Pakistan'dan BM'ye Hindistan'a Tepki Talebi

Pakistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından gerginlik yaşadığı Hindistan'ın "saldırgan eylemleri" nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) oturum talep etme kararı aldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed'e BMGK'den oturum talep etmesi talimatı verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın "saldırgan eylemleri, provokasyonları ve kışkırtıcı açıklamaları" nedeniyle Pakistan'ın BMGK'yi bilgilendireceği kaydedildi.

Hindistan'ın eylemlerinin bölgedeki barış ve güvenliği tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, Pakistan'ın "uluslararası topluma gerçekleri anlatmaya çabaladığı" vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı askıya alması gibi eylemleri hakkında BMGK'ye bilgi vereceği ifade edildi.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.