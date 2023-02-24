Pakistan'dan artan sınır ötesi saldırıları sonrası Afganistan'a sert mesaj

Pakistan, sınır ötesi saldırılara karışan Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının etkisiz hale getirilmemesi halinde İslamabad'ın Afganistan'ın içerisindeki TTP'lilere yönelik harekete geçeceğine dair Kabil yönetimine sert mesaj verdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta Pakistan'dan Kabil'e giden heyetin Taliban geçici yönetimine gayet açık bir mesaj ilettiğini söyledi.

Yetkili, Kabil'den Afganistan'da konuşlu TTP üyelerinin Pakistan'a yönelik saldırılarını durdurması ve onları etkisiz hale getirmesinin istendiğini belirtti.

TTP'nin sınır ötesi saldırılarının durdurulması, onların etkisizleştirilmesi veya saklandıkları yerlerden sürülmesi konusunda başarısız olunması halinde Pakistan'ın harekete geçeceğini vurgulayan yetkili, sınırın Afganistan tarafında gizlenen TTP mensuplarının Pakistan tarafından hedef alınacağının Taliban yönetimine iletildiğini aktardı.

Yetkili, Taliban geçici yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader'in TTP'nin Afganistan'da konuşlu olduğunu reddettiğini söyledi.

Taliban'ın, ABD'nin Pakistan hava sahasını kullanarak insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdüğünü ifade eden Pakistanlı yetkili, İslamabad'ın bunu reddettiğini dile getirdi.

Yetkili, TTP'nin Bannu ve Peşaver'deki saldırıları nasıl düzenlediğini Afganistanlı yetkililere kanıtlarıyla aktardıklarını dile getirerek, benzeri bir saldırı yaşanması durumunda Pakistan'ın yanıtının sert olacağının Kabil'e iletildiğini kaydetti.

İki ülke arasında tansiyon yüksek

Taliban'ın iki ülke arasındaki bazı noktalarda İslamabad'ın sınıra çektiği tel örgüleri kaldırdığı ve TTP üyelerinin buralardan Pakistan'a girerek saldırılar gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü sağlamasının İslamabad için önemli bir stratejik kazanım olduğu vurgulanıyordu. Ancak TTP'nin sınır ötesi saldırıları ve sınırda yaşanan sorunlar sebebiyle Pakistan ile Afganistan arasında son aylarda tansiyon yüksek.

Kabil'e günü birlik ziyaret

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf liderliğinde aralarında Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Nadim Ahmed Anjum'un da bulunduğu bir heyet, 22 Şubat'ta Kabil'e günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.

Pakistan heyeti, aralarında Taliban geçici yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ve Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakup'un bulunduğu Afganistan heyetiyle bir araya gelmişti.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu TTP liderlerince planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Torkham Sınır Kapısı 19 Şubat'tan bu yana kapalı

Torkham Sınır Kapısı'nda Pakistan ve Afganistan hudut birlikleri, henüz belirlenemeyen sebeple 20 Şubat'ta birbirlerine ateş açmıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pakistanlı yetkili, Afganistanlı hasta ve refakatçilerin geçerli seyahat dokümanı olmadığı için ülkeye alınmadığını ve Taliban'ın da sınır kapısını 19 Şubat'ta kapattığını belirtmişti.

Taliban geçici hükumetinin Torkham Sınır Kapısı'ndaki yetkilisi Molla Muhammed Sıddık ise Pakistan'ın taahhütlerine bağlı kalmadığı gerekçesiyle sınır kapısını kapattıklarını açıklamıştı.

Sınır birlikleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor

İki ülkenin sınır güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Çaman-Spin Boldak Sınır Kapısı'nda da 11 ve 15 Aralık 2022'de 5 gün arayla kanlı biten çatışmalar yaşanmıştı.

Saldırılarda en az 8 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor.

Çaman ve Torkham sınırları, en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.