Pakistan'dan 90 ton çadır daha geldi

Pakistan Başbakanı'nın Özel Danışmanı Türk kardeşleri için bir dayanışma mesajıyla birlikte Adana'ya geldi. 1200 adet kışlık ve yangına dayanıklı çadır taşıyan bir başka uçak daha bugün Pakistan'dan Adana'ya ulaştı. Pakistan'dan gelen uçakta Başbakan'ın Özel Danışmanı Khawaja Ahmed Hasaan da bulunuyordu.

Medyaya konuşan Khawaja Hasaan, Pakistan ve Türkiye'nin 'iki kalp, tek ruh' gibi olduğunu belirtti. Pakistan halkı, Türk kardeşleriyle aynı acıyı ve ıstırabı hissediyor ve onlar tamamen iyileşip rehabilitasyona kavuşana kadar da her türlü desteği vermeye kararlıdır dedi. Birbirine her koşulda destek vermemizin şanlı tarihine uyan BaşbakanınPakistan'dan gelen deprem yardımlarını da bizzat kendisinin takip ettiğini sözlerine ekledi.

PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Burcu Çevik, Pakistan hükümetine ve halkına bu zor zamanda hızlı müdahale ettikleri ve Türkiye ile dayanışma gösterdikleri için teşekkür etti.

YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başbakan Şehbaz Şerif'in talimatıyla deprem yardım malzemeleri, ağırlıklı olarak kışlık çadırlardan hava, kara ve deniz yoluyla kardeş Türkiye'ye taşınıyor. Pakistan'dan yardım operasyonları, depremzedeler tamamen rehabilite olana kadar devam edecek. Başbakan Şehbaz Şerif, depremzedelerle dayanışmasını ifade etmek için etkilenen bölgeyi ziyaret eden ilk lider olmuştu.