Pakistan'dan 50 bin çadırın Türkiye'ye nakliyesi için özel uçuşlar başladı

Pakistan hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye özel uçuşlarla iki hafta boyunca 50 bin çadır gönderecek.

Pakistan hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye özel uçuşlarla iki hafta boyunca 50 bin çadır gönderecek.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 1200 kışlık çadırın dün akşam Adana'ya özel uçuşla ulaştığı belirtilerek, yardım faaliyetlerini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bizzat takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin yardım çalışmalarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının rehabilitasyon sürecine destek olmak amacıyla deprem bölgelerinde görev aldıkları kaydedildi.

Bunun yanı sıra kışlık çadırları taşıyan 3 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığı ve bu ay içinde Mersin'e varacağı ifade edildi.

Başbakan Şerif'in talimatıyla arama kurtarma ekiplerinin ve yardım malzemelerinin nakliyesi için 6 Şubat'ta İslamabad ile Ankara arasında hava köprüsü kurulmuştu.

Daha önce Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait 3 "C-130", bir "PAF IL-78", üç Türk uçağı ve Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) 3 charter seferi olmak üzere 10 özel uçuşla Türkiye'ye yardım malzemeleri taşınmıştı.

Diğer yardım malzemeleri, PIA'nın İstanbul'a düzenli gerçekleştirdiği 29 seferle uçaklardaki boş alanlara konularak ulaştırılmıştı.

Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile yardım malzemeleri gönderen Pakistan, 21 tırlık konvoy ile 275 ton yardım malzemesini Malatya'ya yollamıştı.