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Pakistan'daki Türk vatandaşlarından ihtiyaç sahiplerine iftar

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'daki Türk vatandaşlarından ihtiyaç sahiplerine iftar

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları ihtiyaç sahibi 250'den fazla kişiye iftar verdi.

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları ihtiyaç sahibi 250'den fazla kişiye iftar verdi.

Başkent İslamabad'ın G-11 bölgesinde iftara birkaç saat kala hazırlıklar başladı.

Yol kenarına hasırlar serilirken, bir taraftan da sofrada yer alacak yemekler için kazanlar kaynatıldı.

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) bünyesindeki Türk öğrenciler de iftar sofrasının hazırlanmasına ve yemeklerin dağıtılmasına yardım etti.

Türk vatandaşlarının el birliğiyle oluşturduğu sofrada 250'nin üzerinde ihtiyaç sahibine iftar verildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Türk, Güncel, Haberler

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