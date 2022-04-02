Pakistan'daki Türk STK ve kurumları ramazanda ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Pakistan'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve kurumları ramazanda ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Ülkenin birçok bölgesine ramazan yardımlarını ulaştırmayı hedefleyen Türk STK ve kurumları, ülkede yarın başlayacak ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'da 750 gıda kolisi ve 2 bin iftariyelik dağıtacaklarını belirterek, "Pakistan genelinde toplam 30 tonluk gıda yardımıyla 6 bin 500 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Camilo, ramazanın ortasında Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Lahor'da yetim çocuklara iftar organizasyonu düzenleyeceklerini ve hediyeler dağıtacaklarını kaydetti.

TİKA, 3 bin gıda paketi dağıtacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, ramazan boyunca toplam 3 bin gıda paketi dağıtımı yapılacağını söyledi.

Balcı, söz konusu yardımların çatışmalardan etkilenen, dar gelirli ve geçimini çöp toplayarak sağlayan ailelere yapılacağını aktardı.

Gıda yardımlarının yanı sıra 250 yetime iftar düzenleneceğini belirten Balcı, yine 105 yetime de bayram hediyesi dağıtılacağını kaydetti.

İHH, 1500 aileye yardım ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan, "İHH olarak Ramazan'ı yaşat" sloganıyla yola çıktıklarına işaret ederek Pakistan genelinde 1500 aileye gıda kolisi ulaştıracaklarını ifade etti.

Kavaktan, Ravalpindi'den Karaçi'ye, Keşmir'den Talagant'a kadar ülkenin dört bir yanında yardım faaliyetleri için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak "Türkiye'den gelen gönüllerimizle gıda kolisi dağıtımının yanında iftar programları, yetimlere bayramlık dağıtımları da gerçekleştireceğiz." dedi.