Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında mezuniyet heyecanı

Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent İslamabad'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları H-8 kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, Pakistanlı yetkililer, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi.

Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere seslenerek, "Sizler Pakistan'ın geleceğisiniz. Bugün, hayatınızın önemli bir bölümünü başarıyla tamamlayarak yeni bir sayfa açtınız." dedi.

Küçükaladağlı, güzel ahlak ve iyi bir eğitimle bir topluma yararlı bireyler olarak katkıda bulunmanın önemine dikkati çekti.

Mezuniyet programında iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen şarkılar seslendirilirken, diplomalar da mezun olan öğrencilere öğretmenleri tarafından takdim edildi.